نعيم : البورصة تختبر حاليًا مستوى الدعم 11000-11200 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة ” نعيم القابضة “، إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر حاليًا نطاق الدعم عند 11000-11200 نقطة، موضحةً أن نجاحهُ في الارتداد لأعلى من نطلق الدعم سوف يدفع به نحو 11500 نقطة مرة آخرى .

ونصحت ” نعيم في تقريرها البحثي الذي حصلت “المال” على نسخة منهُ، متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية، مشيرةً إلي أن هذه الرؤية صالحة طالما ظل المؤشر محافظًا على التماسك أعلى من 11100 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم شركة “إيبيكو” بالقر من 45 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 48.35 جنيه ثم مستوى 49.95 جنيه.

وأنهى EGX30 تعاملات أمس على تراجع بنسبة %1.2 مسجلاً 11182نقطة، فيما هبط EGX70 بنسبة %1.62 عند 1951 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة %1.62 إلى مستوى 2869 نقطة.

وأكد الخبراء أن الهبوط يأتى فى إطار عمليات جنى أرباح بعد الصعود الذى شهده الأسبوع الماضى، بقيادة أسهم العقارات والبنوك، مشيرين إلى أن التراجعات تظل فى الحدود الطبيعية طالما تمكن المؤشر من البقاء أعلى مستوى الدعم 11000 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 838.7 مليون جنيه، فيما تراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.4 مليار جنيه إلى 624.24 مليار جنيه، مقابل 630.65 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.