بورصة وشركات

نعيم : البورصة تختبر حاليًا دعم 10600 نقطة

مع توصية بشراء سهم "راميدا للأدوية"
أسماء السيد 1:03 م, الأحد, 21 مارس 21 1:03 م, الأحد, 21 مارس 21

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن البورصة المصرية تختبر حاليًا مستوى الدعم 10600 نقطة، موضحةً ان تمكنها من النجاح والإرتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يعزز من فرصة تحرك جديد لأعلى باتجاه مستوى 11250 ثم 11675 نقطة .

وأوصت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، مستثمري البورصة بالانتقائية خلال الفترة الحالية،  مشيرةً أن رؤية السوق للصعود مشروطة بعدم كسر “egx30” لمستوى 10550 نقطة .

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ونصحت “نعيم” بشراء سهم “راميدا للأدوية” بالقرب من 2.90 جنيه، موضحةً أن السهم لديه مستهدفات قُرب 3.20 جنيه ثم 3.60 جنيه .

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد بعد الصعود الطفيف بالتعاملات الصباحية.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10934 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.11% إلى 2076 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% إلى 3042 نقطة.

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وقال محللون فنيون إن مؤشرات البورصة المصرية تنتظر دعم أسهم العقارات، فى ظل التوقعات باستفادتها من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الصادرة مؤخرًا بفائدة %3.

وتوقعوا أن تتحرك البورصة بين مستويات 10850 نقطة فى بداية الأسبوع، على أن تتماسك بالجلسات التالية وصولًا إلى 11200 نقطة مرة أخرى.

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بقلم أسماء السيد

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