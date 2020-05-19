نعيم: البورصة تختبر حاليًا دعم 10270 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تختبر خلال الفترة الحالية مستوى الدعم 10270 نقطة.

وأضافت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن البورصة من الارتداد لأعلى سوف يوفر له فرصة للصعود باتجاه مستوى 10600 نقطة مرة آخرى، بينما على جانب آخر فكسر مستوى 10250 نقطة سوف يدفع للتراجع نحو 9900 نقطة .

وأوصت “نعيم القابضة” في تقريرها البحثي بشراء سهم شركة “أرابيا إنفستمنت” بالقرب من 0.33 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 0.37 ثم 0.39 جنيه، كما أوصت بشراء سهم “المجموعة المصرية العقارية” بالقرب من 3.20 جنيه ولفتت إلى أن السهم يستهدف 3.65 ثم 3.90 جنيه .

وشهدت مؤشرات البورصة أمس الإثنين ارتفاعات طفيفة فى مستهل التعاملات، لكن سرعان ما تبدل الاتجاه إلى الهابط خلال النصف الثانى من الجلسة، مع ضغوط على بعض الأسهم ذات الأوزان النسبية، وعلى رأسها «السويدى إليكتريك».

وهبط مؤشر «Egx30» الرئيسى بنسبة %0.76 ليصل إلى 10278 نقطة، و«Egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.28 إلى 1122 نقطة، ومؤشر «Egx100ewi» الأوسع نطاقا بنسبة %0.54 إلى 1826 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداول على الأسهم بنحو 642.4 مليون جنيه عبر بيع وشراء 180 مليون ورقة مالية، بينما جرى التعامل على 166 شركة، ارتفع منها 51 وانخفضت 95 بينما استقرت أسعار 20 عند مستويات الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى 130.04 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافى قيم تداول 6.92 و123.12 مليون جنيه بالترتيب.

وقررت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس أثناء مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة إعادة إعفاء تعاملات الجلسة الواحدة «sameday» من سداد الضريبة، كذلك العودة للنص المقدم من الحكومة ليتم تخفيض ضريبة الدمغة على الشخص المقيم إلى 0.5 فى الالف بعدما كانت لجنة الخطة والموازنة قبل أيام قد رفعت النسبة الى 0.75 فى الألف، علما بأن المطبق فى السوق هو 1.5 فى الألف قبل التعديلات التشريعية.