نعيم: البورصة تتجه نحو مستوى 13000 نقطة

توقعت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة“، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية نحو مستويات 13000 نقطة، وذلك عقب فشلها في تحاوز مستوى الدعم الهام عند 13550 نقطة.

وأوصت في تقرير بحثي لها -حصلت “المال” على نسخة منهُ- المتعاملين بالإنتقائية، وشراء سهم “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، موضحة أن السهم عوض جزء من خسائره أمس، وتخطي مستوى 4.65 جنيه سيدفعه نحو 4.95 جنيه ثم 5.35 جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب وتراجعات سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وانخفض مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، و”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16% إلى 1212 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% إلى 1326 نقطة.

وسجل السوق تداولات بقيمة 130 مليون جنيه، وجرى التعامل على 114 ورقة مالية، ارتفع منها 32، بينما انخفضت 41، واستقرت أسعار 41 مالية عند نفس مستويات أمس.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تراجعات جماعية قوية، وتراجع المؤشر الرئيسي %1.8 نهاية التعاملات، عقب إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان فشل مناقصة الشريك الإدارى، تزامنًا مع تصريحات وزير المالية، محمد معيط، ببراءة ضريبة الدمغة من تراجعات السوق.

وأكد خبراء سوق المال أن البورصة لا تزال تتلقى الضربات المؤلمة دون أى تغييرات إيجابية لفترة طويلة، مشددين على أن التغيير الهيكلى بسوق الأسهم يبدأ بتعديل ملف ضريبة الدمغة، وسط توقعات بتحركات هابطة بجلسة اليوم الثلاثاء، تجاه مناطق الدعم بين (13200 – 13000 نقطة).