نعيم : البورصة المصرية لديها فرصة لمواصلة التراجع نحو 9750 نقطة

أنهت تعاملات اليوم على هبوط حاد للمؤشرات

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تعرضت خلال الجلسات القليلة الماضية لحالة من التراجع دفعتها للهبوط من مستوى 10500 نقطة لتصل نطاق 10150-10200 نقطة .

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إلى إن عدم تمكن المؤشر الرئيسي من التماسك عند مستوى 10150 نقطة سيدفعهُ نحو 9750 نقطة بالجلسات المقبلة .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنحو 1.8% عند 10115 نقطة، وبنسبة 4.6% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” ليُسجل 1833 نقطة، وهبط نظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 4.2% عند 2733 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 975 مليون جنيه، وجرى التداول على 192 سهمًا، تراجع 142 واحدًا من بينهم، وصعد 11 سهما فقط، فيما ظل 39 سهم على استقرار سعري دون أية تغيرات .

وتراجع رأس المال السوقي حوالي 14 مليار جنيه، إذ سجل 630.4 مليار جنيه مقارنة بـ 644.4 مليار جنيه بجلسة أمس الثلاثاء .

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافي مبيعات بلغت 69.9 مليون جنيه، وسط توجه شرائي للمؤسسات المحلية والعربية بقيمة 33.8 و 48.8 مليون جنيه على التوالي .