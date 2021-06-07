بورصة وشركات

«نعيم» : البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 10380 نقطة

حال قدرتها على التماسك عند 10050 نقطة
أسماء السيد 6:51 م, الأثنين, 7 يونيو 21 6:51 م, الأثنين, 7 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إنّ تمكن البورصة المصرية من التماسك عند مستوى الدعم 10050 نقطة والارتداد لأعلى سيمهد لها فرصة للصعود نحو مستوى 10380 نقطة، ثم مستوى 10800 نقطة. وأوصت، في تقرير بحثي لها، بشراء سهم “بايونيرز القابضة” بالقرب من 4.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 5.40 جنيه، ثم 4.60 جنيه.

اقرأ أيضا  بعد نجاحها فى جمع 20 مليون دولار لتمويل صفقات.. «أوبونتيا» تعتزم فتح مكتب بمصر

كما أوصت بشراء سهم “السويدي إلكتريك” بالقرب من 7.80 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 9.15 جنيه، ثم 9.50 جنيه.

وقد أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الاثنين، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 10105 نقاط، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28% إلى 2377 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 3320 نقطة.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 7-6-2021

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 3.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 7-6-2021

مصطفى طلعت 6:04 م, الأثنين, 7 يونيو 21

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين وقيم تداولات 3.3 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:54 م, الأثنين, 7 يونيو 21

مجموعة النحاس تخطط لضخ استثمارات صناعية وعقارية ومالية بـ500 مليون جنيه

منى عبدالباري 5:43 م, الأثنين, 7 يونيو 21

سهم مصر للألومنيوم يقفز 41% منذ بداية العام بدعم ارتفاعات المعدن عالميا (جراف)

منى عبدالباري 5:29 م, الأثنين, 7 يونيو 21

جهينة تسجل مبيعات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال عام الأزمة 2020

رجب عزالدين 4:12 م, الأثنين, 7 يونيو 21

«إم إم جروب» تسجل مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر

رجب عزالدين 1:53 م, الأثنين, 7 يونيو 21