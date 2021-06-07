«نعيم» : البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 10380 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إنّ تمكن البورصة المصرية من التماسك عند مستوى الدعم 10050 نقطة والارتداد لأعلى سيمهد لها فرصة للصعود نحو مستوى 10380 نقطة، ثم مستوى 10800 نقطة. وأوصت، في تقرير بحثي لها، بشراء سهم “بايونيرز القابضة” بالقرب من 4.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 5.40 جنيه، ثم 4.60 جنيه.

كما أوصت بشراء سهم “السويدي إلكتريك” بالقرب من 7.80 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 9.15 جنيه، ثم 9.50 جنيه.

وقد أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الاثنين، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 10105 نقاط، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28% إلى 2377 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 3320 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 3.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.