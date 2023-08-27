«نعيم» : البورصة المصرية تواجه تحدي مقاومة 18325 – 18430 نقطة حاليًا

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يواجه تحديا في الوقت الحالي عند نطاق مقاومة 18325 – 18430 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي صباح اليوم، أن تمكن المؤشر الرئيسي من تخطي مقاومة 18430 نقطة، بنجاح، سوف يفتح له الباب للتحرك باتجاه مستوى 19100 نقطة ثم نحو 19750 نقطة عقب ذلك .

وأشارت “نعيم القابضة”، إلي أن تلك الرؤية تصبح غير صالحة في إغلاق المؤشر الرئيسي أدني من 17900 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق رأس المال السوقي مكاسب، بدعم مشتريات محلية وعربية.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسى “EGX30″ بنسبة 1.33%، مغلقا عند مستوى 18207 نقطة، ومؤشر” EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، مغلقا عند 3702 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%، مغلقا عند 5443 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.63%، بما قيمته 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.219 تريليون.