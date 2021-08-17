بورصة وشركات

«نعيم» : البورصة المصرية تمر بحالة تصحيح قد تدفعها نحو 10800 نقطة

مع توصية بشراء سهم "المتحدة للشحن والتفريغ"
أسماء السيد 11:35 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 11:35 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن حالة التصحيح التي شهدتها البورصة المصرية بجلسة أمس الإثنين قد تدفعها للتحرك اليوم نحو مستوى 10800 نقطة.

وأضافت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن حالة التصحيح المحدودة تلك، لن تُغير من الحركة الإيجابية لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، لافتةً إلى أن التوقعات تُشير بشكل عام أن البورصة لديها فرصة للتحرك نحو 11350 نقطة ومنه نحو مستويات أعلى.

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وأوصت بشراء سهم شركة “المتحدة للشحن والتفريغ” بالقرب من 1.37 جنيه، فيما حددت مستهدفات السهم بالقرب من 1.50 و 1.70 جنيه.

وتوقع محللون فنيون تعرض مؤشرات البورصة لعمليات جنى أرباح على الأجل القريب مع اقتراب السوق من مستويات مقاومة مهمة وقوية.

وأوضح الخبراء أن المؤشر الرئيسى EGX30 قد يهبط لقرب مستويات 10950 – 10850نقطة، كما أن EGX70 مرشح للهبوط إلى 2800 – 2850 نقطة.

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وقالوا إن أى هبوط للمؤشر EGX30 على الأجل القريب يمثل فرصة جيدة للشراء، نظرا لاستهدافه الصعود لقرب 11500 نقطة على الأجل المتوسط.

وأنهى EGX30 تعاملات أمس مرتفعا بنسبة %0.15 مسجلا مستوى 11045 نقطة، فيما تراجع EGX70 EWI بنحو %0.08 إلى 2885 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة %0.06 إلى 3863 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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