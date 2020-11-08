بورصة وشركات

نعيم : البورصة المصرية تقترب من مستوى 10650 نقطة

مع توصية بشراء سهم "إعمار مصر للتنمية"
أسماء السيد 11:37 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20 11:37 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، يتجه نحو 10650 نقطة، وذلك عقب تمكنهُ من الارتداد لأعلى مستوى الدعم 10400 نقطة .

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن التمكن من تجاوز ذلك المستوى لأعلى بنجاح سوف يعزز من فرص صعودهُ نحو باتجاه مستوى 10900 ثم 11000 نقطة.

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وأوصي بشراء سهم “إعمار مصر للتنمية” بالقرب من 2.20 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 2.40 جنيه ثم 2.60 جنيه .

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحركات هابطة محدودة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10613 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% إلى 1855 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا بنسبة 0.02% إلى 2716 نقطة.

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يُذكر أن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تباين لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنسبة 1.08% منهيًا تعاملاته عند 10629 نقطة، بينما تراجع EGX70 بنسبة 0.72% إلى 1857 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقًا 0.96% إلى 2717 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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