«نعيم»: البورصة المصرية تختبر حاليًا مقاومة 10770 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر خلال الفترة الحالية مستوى المقاومة عند 10770 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن المؤشر الرئيسي “egx30” من تجاوز مستوى 10850 نقطة سوف يدفع به لمزيد من الصعود نحو 11135 نقطة ثم نحو 11350 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم الشرقية للأمن الغذائي، موضحةً أن السهم كان قد تمكن أمس من تخطي مستوى المقاومة المهم عند 1.30 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 1.60 و 1.80 جنيه .

وأوصت أيضًا بشراء سهم شركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب بالقرب من 0.65 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 0.71 ثم 0.77 جنيه .

قال محللون فنيون إن عمليات جنى أرباح على الأسهم الكبيرة أعاقت المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» عن استكمال رحلة الصعود الممتدة منذ الأيام اللاحقة لإجازات عيد الأضحى.

وأكدوا أن عمليات جنى الأرباح طبيعية ومحدودة بعد اختراق المؤشر لمقاومات مهمة أبرزها 10400-10600 نقطة وبالتالى كان من المنطقى هدوء عمليات التداول قبل عودة الصعود مرة أخرى.