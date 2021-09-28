«نعيم» : البورصة المصرية تختبر حاليًا مستوى 10450 نقطة

فالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تختبر بجلسة اليوم مستوى 10450 نقطة، وذلك عقب اقترابها منهُ بجلسة أمس وعدم النجاح في الوصول لمستوى المقاومة 10850 نقطة .

ولفتت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن التراجع دون ذلك المستوى 10450 نقطة، سوف يفتح الباب لمزيد من التراجع عند 10100 نقطة .

فيما أوصت المتعاملين بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “حديد عز”، موضحةً أن السهم لم يتمكن من التماسك والثبات أعلى مستوى 12.80 جنيه، وهو ما يُنذر بمزيد من التراجع نحو 11.20 جنيه ثم 9.90 جنيه.

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وذلك حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 10446 نقطة، وذلك حتى أول الساعة 10.40.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.2% عند 2718 نقطة، بينما هبط“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% عند مستوى 3649 نقطة.