نعيم : البورصة المصرية تختبر حاليًا مستوى 10775 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر بالفترة الحالية، مستوى 10775 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن الؤشر الرئيسي من تجاوز ذلك المستوى لأعلى سوف يدفعهُ نحو مزيد من الصعود عند 11125 نقطة، أما لو حدث العكس سوف يُنذر بمزيد من التراجع نحو 10400 نقطة.

وأوصت في تقريرها البحثي بشراء سهم شركة “الاستثمار العقاري العربي – اليكو” بالقرب من 0.97 جنيه، موضحةً ان السهم يستهدف مستوى 1.10 جنيه ثم 1.25 جنيه .

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاحد، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10920 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.46% إلى 2019 نقطة.

كما قفز مؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.35% إلى 2948 نقطة.

ويتوقع خبراء البورصة أداء إيجابيًّا انتقائيًّا لحزمة من الأسهم المدرجة بالمؤشرين EGX30 وEGX70 رغم ترجيحات سيطرة الأداء العرضى على المؤشر الرئيسى بضغوط التحركات الضعيفة لسهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث وزنه النسبي.