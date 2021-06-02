بورصة وشركات

«نعيم» : البورصة المصرية تحاول التماسك قُرب مستوى دعم 10115 نقطة

مع توصية بشراء 3 أسهم
أسماء السيد 12:43 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 12:43 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تحاول بجلسة اليوم التماسك أعلى مستوى الدعم 10115 نقطة.

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن التماسك عند مستوى الدعم سوف يعزز فرص الصعود نحو 10800 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بينما على جانب آخر قالت إن عدم النجاح سوف يدفع به لمزيد من التراجع نحو 9700 نقطة.

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وأوصت في تقريرها البحثي بشراء 3 أسهم في البورصة متمثلة في سهم “زهراء المعادي للاستثمار والتنمية” بالقرب من 8.50 جنيه، مع مستهدف لهُ عند 10 جنيهات ثم 12.50 جنيه.

وأيضًا شراء سهم “المنصورة للدواجن” عند 18.50 جنيه، وحددت مستهدف السهم عند 22.60 ثم 25 جنيها، وشراء سهم “بلتون المالية” عند 2.25 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 2.75 جنيه ثم 3 جنيهات.

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وافتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب، وذلك حتى أول ساعة من التعاملات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10214 نقطة حتى الساعة 11.00.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.81% إلى 2359 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.06 % إلى 3291 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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