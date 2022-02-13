«نعيم» : البورصة المصرية تتجه نحو 11420 عقب كسر دعم 11520 نقطة لأدني

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية تتجه حاليًا لمستوى الدعم الثاني عند 11420 نقطة، وذلك عقب كسر المستوى الأول عند 11520 .

ونصحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية خلال الوقت الراهن، كما أوصت بانتظار اشارات شراء جديدة لسهم “السويدي إلكتريك”، و “راية لخدمات مراكز الاتصالات”.

وشهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضي تراجعا جماعيا للمؤشرات، وسط تراجعات لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تراجعا نسبته 0.51% مغلقا عند 11578 نقطة، وكذلك نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.16% مغلقا على 2116 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%، مسجلا 3140 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 4 ملايين جنيه، بنسبة 0.1%، ليغلق عند 749.5 مليار جنيه، مقارنة مع 749.9 مليار جنيه الأسبوع السابق، وهبطت قيم التداولات بقوة إلى 27.6 مليار، من 52.8 مليار.