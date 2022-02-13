بورصة وشركات

«نعيم» : البورصة المصرية تتجه نحو 11420 عقب كسر دعم 11520 نقطة لأدني

المؤشرات شهدت تراجعات جماعية الأسبوع الماضي
أسماء السيد 1:52 م, الأحد, 13 فبراير 22 1:52 م, الأحد, 13 فبراير 22

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية تتجه حاليًا لمستوى الدعم الثاني عند 11420 نقطة، وذلك عقب كسر المستوى الأول عند 11520 .

ونصحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية خلال الوقت الراهن، كما أوصت بانتظار اشارات شراء جديدة لسهم “السويدي إلكتريك”، و “راية لخدمات مراكز الاتصالات”.

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وشهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضي تراجعا جماعيا للمؤشرات، وسط تراجعات لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية.


وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تراجعا نسبته 0.51% مغلقا عند 11578 نقطة، وكذلك نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.16% مغلقا على 2116 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%، مسجلا 3140 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 4 ملايين جنيه، بنسبة 0.1%، ليغلق عند 749.5 مليار جنيه، مقارنة مع 749.9 مليار جنيه الأسبوع السابق، وهبطت قيم التداولات بقوة إلى 27.6 مليار، من 52.8 مليار.

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بقلم أسماء السيد

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