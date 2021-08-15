«نعيم»: البورصة المصرية تتجه نحو 11300 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن البورصة المصرية تتجه خلال الفترة الحالية نحو مستوى 11300 نقطة؛ وذلك بدعم من تماسكها عند مستوى 10875 نقطة .

وأوصت “نعيم” في تقريرها البحثي بشراء سهم شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بالقرب من 0.22 جنيه وحددت مستهدفاته عند 0.25 و 0.28 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي egx30 نسبة 1.3% عند 11029 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” وسجل 2887.5 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.51% عند 3866 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه، وتم التداول على 197 سهما، صعد من بينها 92 وتراجع 82 وظلت الباقية دون تغير.

وتوقع خبراء بسوق المال أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقاري في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح «ملياري» جديد قريبا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائما لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.



