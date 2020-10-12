«نعيم» : البورصة المصرية تتجه نحو مقاومة 11500 نقطة

مؤشر «EGX30» حقق خلال النصف الأول من جلسة اليوم أعلى مستوى له خلال شهرين

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن مؤشرات البورصة المصرية تتجه حاليًّا نحو مستوى المقاومة 11500 نقطة.

وأضافت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن مستوى المقاومة 11500 نقطة بمثابة تحدي كبير للبورصة، موضحةً أن تمكُّنها من اختراقه سوف يفتح لها باب الصعود نحو 11750 نقطة ثم 12000 نقطة.

يُذكر أن مؤشر «EGX30» الرئيسى للبورصة المصرية كان قد حقق، خلال النصف الأول من جلسة اليوم، أعلى مستوى له خلال شهرين، مدفوعًا بمشتريات على الأسهم العقارية.

يرى محللون فنيون أن السوق سجلت أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس الماضي، بدعم من الأداء القوى لبعض الأسهم العقارية، وفى مقدمتها سهم شركة مصر الجديدة للإسكان، بعد إعلانها خطة إستراتيجية للتطوير.

ووضع المحللون سيناريوهين للتحرك، أحدهما متفائل بقدرة المؤشر على البقاء أعلى منطقة 11200 نقطة وخروجه من منطقة التحركات العرضية إلى الاتجاه الصاعد الذى يقوده نحو 12000 نقطة، أما السيناريو الثانى فكان التحرك بشكل تصحيحى هابط نحو 11200 نقطة و11000 نقطة.

وارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى أمس بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، وهبط «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% إلى 2006 نقاط، و»EGX100ewi» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.45% إلى 2947 نقطة.