«نعيم»: ارتفاع تكلفة المواد الخام يضغط على ربحية «دومتي» الربع الثالث من 2022

قالت بحوث “نعيم القابضة” إن ارتفاع تكلفة المواد الخام كان سبب رئيسي في تراجع ربحية شركة “الصناعات الغذائية العربية” عن الربع الثالث من العام الجاري 2022 .

وأوضحت أن الإيرادات عن الربع الثالث من العام الجاري بلغت 1.3 مليار جنيه، بارتفاع 14٪ مقابل الربع السابق و38٪ مقابل العام السابق، بما يتجاوز تقديرات السوق للقيمة 1.2 مليار جنيه.

وتابعت أن صافي الربح سجل 52 مليون جنيه أقل من تقديرات السوق للقيمة 64 مليون جنيه، بتراجع 15٪ ربع سنويًا و2٪ سنويًا؛ متأثرًا بانخفاض الهوامش، والتي تم خفض تأثيرها جزئيًا بارتفاع إيرادات التشغيل الأخرى والتي بلغت 18 مليون جنيه شاملة دعم الصادرات.

وأضافت “نعيم القابضة” أن هامش الربح الإجمالي لشركة “دومتي” بلغ 22.9٪، بتراجع 1.7 نقطة مئوية ربع سنويًا و0.37 نقطة أساس سنويًا، نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام.

وجاء تفصيل الإيرادات كما يلي، قطاع الجبن سجل إيرادات بقيمة 951 مليون جنيه بمساهمة 72٪ من الإيرادات الاجمالية، وبمعدل بنمو 14٪ ربع سنويًا بدعم زيادة الأحجام و46٪ سنويًا؛ بسبب التأثيرات الموسمية وارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وتراجعت مبيعات قطاع العصائر والذي يساهم بنحو 9٪ من الإيرادات بواقع 10٪ ربع سنويًا ولكن بارتفاع 13٪ سنويًا.

كما بلغت مبيعات المخبوزات لتصل 225 مليون جنيه بمساهمة 19٪ من الإيرادات، بنمو كبير بواقع 34٪ ربع سنويًا نتيجة للتأثيرات الموسمية، و23٪ سنويًا ناتجة عن ارتفاع الأسعار والأحجام.

وسجل صافي الدين 977 مليون جنيه، باستقرار ربع سنوي ولكن بارتفاع 12٪ سنويًا. وبلغ رأس المال العام 1.35 مليار جنيه، بزيادة 6٪ ربع سنويًا و36٪ سنويًا؛ مدعومًا بارتفاع نفقات المخزون.