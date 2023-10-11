«نعيم»: ارتفاع المخصصات وانخفاض الدخل غير المتعلق بالفائدة يضغطان على ربحية «قطر الوطني الأهلي»

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي، سجل تراجعًا، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة ارتفاع المخصصات وانخفاض الدخل غير المتعلق بالفائدة، واللذين تراجعا معًا بمقدار 5.7% ربع سنوي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي.

وأوضحت أن صافي الربح سجل 3.85 مليار جنيه، بانخفاض 2.3% ربع سنوي، ونمو 49.7% سنويًّا، مشيرةً إلى أن مخصصات خسائر الائتمان 1.61 مليار جنيه، نَمَت بنحو 40% ربع سنوي، و84% سنويًّا، وصافي دخل الفائدة البالغ 8.07 مليار جنيه، بنمو 11% ربع سنوي، و55.4% سنويًّا.

وأضافت أن بنك قطر الوطني الأهلي أفصح عن نتائج الربع الثالث من 2023، موضحةً أنه بصورة إجمالية، لا يزال نمو صافي دخل الفائدة مستمرًّا في تحقيق مستويات قوية،

إذ تحسن صافي هامش الفائدة بشكل أكبر نتيجة ارتفاع العائدات على استثمارات الخزانة، والذي قابله جزئيًّا زيادة في تكلفة الودائع.

ونوهت بأن صافي هامش الفائدة يسجل 6.84%، مقابل 6.62%في الربع الثاني من 2023، و5.77% في الربع الثالث من 2022، وذلك وفقًا لحساباتها؛ بدعم من زيادة التعرض لاستثمارات الخزانة مرتفعة العوائد (أذون وسندات الخزانة).

وقالت “نعيم” إن نسبة التعرض لاستثمارات الخزانة ارتفعت 15.5% ربع سنوي، و57% سنويًّا، لتبلغ قيمتها 231 مليار جنيه؛ 60% منها موجهه نحو سندات الخزانة.

وبيّنت أن الأكثر أهمية هو تسجيل 46% من إجمالي استثمارات الخزانة بالتكلفة المستهلكة، مع استمرار منحنى عائد العملة المحلية في مساره التصاعدي.

وأضافت أن خسائر القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الآخر بلغت 779 مليون جنيه فقط.

فيما تحسنت نسبة كفاية رأس المال بالتبعية إلى 23.65%، مقابل 22.44% في الربع الثاني من 2023، و22.79% في الربع الثالث من 2022، وارتفع إجمالي القروض بمقدار 2.27% ربع سنوي، و20.5% سنويًّا، إلى 257 مليار جنيه.

كذلك ارتفعت القروض بالعملة المحلية بنسبة 2.2% ربع سنوي، و7.6% سنويًّا، في حين سجلت القروض بالعملات الأجنبية 64.6 مليار جنيه، بارتفاع 1.3% ربع سنوي، و75.3% سنويًا.

وواصلت محفظة ودائع البنك النمو بشدة، وسجل إجمالي الودائع 497.8 مليار جنيه، بنمو 8% ربع سنوي، و32.4% سنويًّا، بدعم من شريحة الشركات.

في حين بلغ إجمالي ودائع الأفراد 170 مليار جنيه، بنمو3.5% ربع سنوي، و27.8% سنويًّا، وودائع الشركات تسجل 327 مليار جنيه بنمو 10.8% ربع سنوي، و35% سنويًّا.

وسجلت الودائع بالعملة المحلية البالغة 385 مليار جنيه، إذ ارتفعت بنسبة 8.5% ربع سنوي، و22.3% سنويًّا، أما الودائع بالعملة الأجنبية فقد بلغت 112 مليار جنيه، بنمو 6.47% ربع سنوي، و84.6% سنويًّا.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 5.4% في الربع الثالث من 2023، مقابل 4.95% في الربع الثاني من 2023، و4.18% في الربع الثالث من 2022.

ومع استمرار نمو محفظة القروض بوتيرة بطيئة واستبدالها بزيادة التعرض لاستثمارات الخزانة، تراجعت نسبة القروض للودائع أكثر إلى 51.6%، مقابل 54.5% الربع الثاني من 2023، و56.7% في الربع الثالث من 2022.

وارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 36.7%، مقابل 31.68% في الربع الثاني من 2023، و33.5% في الربع الثالث من 2022.