«نعيم»: ارتفاع أسعار البيع والأحجام يُدعمان ربحية «العربية للأسمنت» الربع الأول من 2022

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن شركة “العربية للأسمنت” تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من تسجيل هوامش ربح مرنة مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمنت والأحجام.

وأضافت أن الهامش الإجمالي سجل أعلى مستوى له في آخر ثلاث سنوات، والذي من المحتمل تأثره إضافيًا بالمخزون منخفض التكلفة للفحم المستورد والمواد الخام الأخرى.

وأوضحت “نعيم” أن صافي الربح 60 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.4 مليون جنيه في الربع الأول من 2021، وبارتفاع 2.5% ربع سنويًا؛

وتابعت “نعيم”: إن هذه الأرباح المُسجلة جاءت على الرغم من حجز مخصصات بقيمة 47 مليون جنيه وخسائر عملات أجنبية بقيمة 51 مليون جنيه.

نعيم تشير إلى إجمالي الإيرادات

ولفتت إلي أن إجمالي الإيرادات بلغ 1.1 مليار جنيه، بارتفاع 145.4٪ سنويًا مدعومًا بالأحجام، بسبب انخفاض سنة الأساس نتيجة لوجود صيانة)، و31.7٪ ربع سنويًا وهو ما كان مدعومًا أيضًا بارتفاع الأحجام.

وأضافت أن إجمالي حجم مبيعات الأسمنت بلغ 1.15 مليون طن خلال فترة الربع، بنمو 100.3٪ سنويًا و23.8٪ ربع سنويًا، كما ارتفعت إيرادات بيع الأسمنت المحلية بنسبة 142.1٪ سنويًا و32.6٪ ربع سنويًا، مع أحجام تصل إلى 991 ألف طن بارتفاع 94.8٪ سنويًا و14.7٪ ربع سنويًا.

وقالت: إن متوسط سعر البيع بلغ 924 جنيه للطن، بارتفاع 24.3٪ سنويًا (تأثير نظام الحصص)، و15.6٪ ربع سنويًا (مدعومًا بالطلب القوي خلال الربع المُشار إليه).

كما بلغ عائدات التصدير 80 مليون جنيه، بنمو 135.3٪ سنويًا و89.7٪ ربع سنويًا، بحجم مبيعات بلغ 156 ألف طن (بنمو 144.0٪ سنويًا و147.9٪ ربع سنويًا)؛ وبلغ متوسط السعر 512 جنيه للطن، بتراجع 3.6٪ سنويًا و23.5٪ ربع سنويًا.

ولفتت إلي أن هامش الربح الإجمالي المستوى الأعلى له منذ الربع الثالث من 2018، ليصل إلى 21.8٪ (بتحسن 14.8 نقطة سنويًا و8.8 نقطة مئوية ربع سنويًا)، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار ومخزون المواد الخام منخفض التكلفة، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.

وتوقعت “نعيم” أن تشهد العربية للأسمنت قفزة في مبيعات الكلنكر، بسبب قدرتها على إنتاج الكلنكر بتكلفة أقل من صغار المنتجين في السوق المحلية.. وبلغ صافي الدين 184 مليون جنيه بتراجع 64.3٪ ربع سنويًا.