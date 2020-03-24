نعيم : احتمالات بظهور قوى بيعية تدفع البورصة نحو 9200 نقطة

حققت مؤشرات البورصة المصرية قد حقتت ارتفاعات قياسية خلال جلسة تداول أمس الإثنين،

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت أمس أعلى قليلاً عن مستوى 10000 نقطة، ما ينذر باحتمال معاودة الضغوط البيعية للظهور مجددًا .

وأشارت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت”المال” على نسخة منهُ، أن ظهور العمليات البيعية مجددًا قد تؤدي بالسوق للتراجع مرة أخرى نحو 9200 نقطة، على أن تظهر بعدها حركة تصحيح ثانية قد تكون قادرة على تحريك الأسعار لأعلى باتجاه مستوى 11100 نقطة.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية حقتت ارتفاعات قياسية خلال جلسة تداول أمس الإثنين، فى استجابة سريعة لمبادرة رئيس الجمهورية بضخ 20 مليار جنيه لدعم سوق الأسهم، دفعت المسؤولين لإيقاف التداول لنصف ساعة بسبب صعودها بأكثر من %5.

واستهلت تعاملات جلسة أمس الإثنين بصعود ملحوظ منذ الدقائق الأولى للتعاملات ليرتفع المؤشر الرئيسى أكثر من %6 متجاوزاً مناطق مقاومة مهمة، لكن تراجع خلال النصف الثانى من الجلسة ليغلق متجاوزاً %3 محققًا مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه فى رأس المال السوقي.

وصعد مؤشر «EGX30» الرئيسى خلال الجلسة بنسبة %3.04 إلى 10047 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %4 إلى 904 نقاط، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %4.5 إلى 1011 نقطة.

وأكد محللون أن البورصة أبدت ثالث إشارة قوية على استجابتها لحزمة القرارات الداعمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.