«نعيم» : إيجابية أداء التوابع يدعم ربحية القابضة المصرية الكويتية الربع الأول من العام 2022

قالت بحوث “نعيم القابضة”، إن “القابضة المصرية الكويتية” تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من تسجل أرباح قياسية ربع سنوية ، مدعومة بشكل أساسي بأرباح شركتي الإسكندرية للأسمدة وسبريا مصر التابعتين.

وأوضحت “نعيم” أن الشركة سجلت صافي الربح 71.1 مليون دولار بأول 3 شهور من العام، بارتفاع 66٪ سنويًا و97٪ ربع سنويًا، بما يتخطى توقعات “نعيم” لقيمة 55 مليون دولار وتقديرات السوق لقيمة 68 مليون دولار.

وأشارت “نعيم” في تثرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ الإيرادات بلغت 212 مليون دولار خلال فترة الربع، بارتفاع أيضًا 52٪ سنويًا و19٪ ربع سنويًا، وسجل الهامش الإجمالي 53.3٪ بتحسن 12.6 نقطة مئوية سنويًا و8 نقاط ربع سنويًا.

وأضافت أن قطاعات الأسمدة والكيماويات من خلال الشركات التابعة الإسكندرية للأسمدة وسبريا مصر)هي السبب الرئيسي وراء زخم الإيرادات القوية من حيث الهوامش والإيرادات (بالقيم المطلقة) والتي لازالت تشهد تحقيق هوامش قياسية؛ مستفيدة في ذلك من الارتفاع القياسي في أسعار اليوريا والاحجام القوية لشركة سبريا.

وقالت إن الهامش الإجمالي للقطاع تحسن بمقدار 19.8 نقطة مئوية سنويًا و12.1 نقطة مئوية ربع سنويًا، ليصل إلى 54.5٪ (وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق)، حيث وصل متوسط سعر تصدير اليوريا إلى 861 دولار للطن (بارتفاع 188٪ سنويًا و36٪ ربع سنويًا).

وتوقعت “نعيم” على المدى القريب للشركة استمرار الإيجابية، فمن المتوقع أن تستمر الشركة في الاستفادة من الارتفاع المستمر في أسعار اليوريا، والتي ارتفعت بنسبة 30٪ ربع سنويًا بمتوسط سعر بلغ 1،130 دولار للطن في الربع الثاني.

كما يُتوقع أن يستمر النمو الاستثماري الداخلي من خلال NatEnergy (بما في ذلك من خلال مبادرة حكومية تمنح الشركة القدرة على توصيل 500 ألف أسرة بشبكة الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وعلى صعيد الخطة التوسعية لشركة سبريا مصر من المتوقع افتتاح مصنع جديد لحمض الكبريت، بطاقة 165 ألف طن في الربع الرابع من 2022؛ حيث سيؤدي خط SNF إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 135 ألف طن متوقع خلال الربع الثاني من 2022، مع مضاعفة حجم انتاج ألواح الفورميكا خلال الربع الثالث من 2022.

كذلك يُتوقع البدء في تشغيل خط انتاج MDF الجديد بطاقة 196.5 ألف متر مكعب بحلول نهاية العام، واستمرت في التوصية بشراء سهم المصرية الكويتية القابضة عند سعر مستهدف 1.42 دولار للسهم.