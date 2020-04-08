نعيم : إستقرار البوصة أعلى مقاومة 9560 سيدفعها نحو 11100 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن تخطي مؤشرات البورصة المصرية، لمستوى المقاومة 9560 نقطة، سوف يعزز من إحتمالات التحرك لأعلى في الموجة الثانية من التصحيح، وهو ما سوف يدفع المؤشر بدوره للتحرك بإتجاه مستوى 11100 نقطة .

ونصحت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، متعاملي البورصة بالإنتقائية، موصية بشراء 3 أسهم .

بداية أوصت “نعيم” بشراء سهم “سوديك” بالقرب من مستوى 9.60 جنيه، موضحة أن السهم يستهدف مستوى 11.35 جنيه ثم 12.20 جنيه ومستوى وقف الخسائر عند 9.05 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم شركة “أوراسكوم للإستثمار القابضة”، بالقرب من 0.33 جنيه، مشيرةً إلي أن السهم لديه مستهدف عند 0.37 جنيه ثم 0.40 جنيه، كما أوصت بشراء سهم شركة “حديد عز”، بالقرب من 5.70 جنيه كما يستهدف مستوى 6.75 جنيه ثم 7.40 جنيه .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد شهدت أمس جلسة صاعدة بشكل إيجابي، بارتفاع قدره %4.17 بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية فى جلسة شهدت تداولات مليارية.

ونفذت المؤسسات المصرية عمليات شراء أسهم بجلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 296.840 مليون جنيه، بصافى قدره 193.755 مليون.

وتوقع محللون فنيون استمرار رحلة صعود «EGX30» فى جلسة اليوم نحو منطقة 10000 نقطة، مدعومًا بحالة الزخم الإيجابية التى سيطرت على السوق خلال آخر جلستين.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30» « تعاملات أمس، بارتفاع %4.17 مسجلًا 9840.62 نقطة، وصعد نظيره «EGX70» – محدد الأوزان- بنسبة %3.25 مغلقًا على 1034.85 نقطة، مع ارتفاع EGX100 9.2% ليصل إلى1054.4 نقطة.

وسجل إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 1.186 مليار جنيه، فيما بلغ رأسمال البورصة السوقى نحو 543.356 مليار رابحًا نحو 15 مليارا.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى شراء بقيمة 167.915 مليون جنيه، مقابل صافى بيعى للأجانب والعرب 155.145 و 12.769 مليون جنيه على التوالى.