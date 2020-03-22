نعيم : إرتفاعات الخميس الماضي ستدفع السوق للصعود نحو 10400 نقطة

قالت وحدة التحليل بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشرات البورصة المصرية نجحت فى تعويض جزءًا من خسائرها بجلسة الخميس الماضي، إذ سجلت خلال تلك الجلسة صعودًا بنحو 5% بمقدار 400 نقطة .

وتوقعت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تصبح جلسة الخميس الماضي منصة إنطلاق وبداية ناجحة لحركة تصحيح لأعلى من بعد السقوط الحر المستمر الذي شهدته السوق خلال الجلسات الماضية .

ورجحت، أن يؤدي ذلك الإرتفاع لصعود نحو مستوى 10400 نقطة وقد تمتد لمستوى 11000 نقطة، ناصحةً المستمرين بالإنتقائية في الوقت ذاتهُ .

ونجحت البورصة بدعم من المبادرة البنكية فى بدء رحلة التعافى من آثار كورونا منذ جلسة الخميس الماضي، عندما ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعى فى نهاية الجلسة -عدا EGX70 – وارتفع رأس المال السوقى لها إلى 11 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلي أن بنكا الأهلى ومصر أعلنا الخميس الماضى عن ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، لشراء أسهم فى البورصة المصرية، ضمن إجراءات تنشيط السوق، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منها.

وتوقع خبراء «البورصة» استكمال رحلة التعافى خلال جلسات الأسبوع الجاري، شريطة تماسك المؤشر الرئيسى EGX30 على مستوياته الراهنة، وضرورة استمرار القوى الشرائية التى ظهرت فى جلسة الخميس الماضي.

على صعيد تعاملات الأسبوع الماضى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة %17.76 ليغلق على 9205.58 نقطة، وهبط نظيره EGX70 بنسبة %23.33 ليستقر عند 840.47 نقطة.