«نعيم» : أرباح «كيما» الأولية بقيمة 350 مليون جنيه للربع الثاني بالعام المالي الحالي تمثل تحولا كبيرا لصالحها

يعكس تحولًا هائلًا في ثرواتها بعد افتتاح مصانع اليوريا الجديد – كيما 2 بطاقة 800 ألف طن سنويًا

قالت بحوث شركة نعيم القابضة إن الأرباح التي حققتها شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عن الربع الثاني من العام المالي الحالي تمثل تحولًا كبيرًا لصالحها.

وأضافت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، أن كيما أعلنت مؤشراتها الأولية لأرباح الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 في الفترة من شهر أكتوبر 2021- ديسمبر 2021، وهو ما يعكس تحولًا هائلًا في ثرواتها بعد افتتاح مصانع اليوريا الجديد “كيما 2” بطاقة 800 ألف طن سنويًّا.

وأشارت “نعيم”، في تقريرها، إلى أن الشركة أعلنت أنها حققت أرباحًا مجمعة لهذا الربع تصل إلى حوالي 350 مليون جنيه، مقابل 122 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، وخسائر بقيمة 216 مليون جنيه في الربع الثاني من 2020/ 2021.

وأوضحت “نعيم” أنه بتمكن الشركة من تحقيق هذا الرقم، فإن ذلك دفعها لتخطّي توقعات “نعيم” البالغة 163 مليون جنيه بهامش كبير.

وقالت “نعيم” إن هذا الارتفاع غير المسبوق في أرباح الشركة يأتي وسط وصول أسعار اليوريا لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع بمتوسط 865 دولار للطن، بارتفاع 81% ربع سنوي، و222% سنويًّا.

وقالت “نعيم” إن كيما ذكرت أن هذه القفزة في الأرباح جاءت مدفوعة بأحجام مبيعات كبيرة (بما في ذلك الصادرات)، وكفاءة أفضل في التكلفة،

وارتفاع أسعار المنتجات، ونتيجة لبيع 45% من مبيعاتها بأسعار السوق الحرة (بما في ذلك 35% صادرات)، فقد استفادت شركة كيما مثل باقي نظرائها المحليين الآخرين مثل أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية للأسمدة، من الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة عالميًّا.