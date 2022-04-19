قالت بحوث شركة “نعيم” إن نتائج أعمال شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية” تخطت توقعاتنا خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 .

وأضافت ن الشركة حققت أرباحًا بقيمة تصل إلى 354 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي والذي يُعد الثالث من العام المالي 2021 /2022، وبلغت الإيرادات 5.166 مليار جنيه، بزيادة 53.01٪ ربع سنويًا و81.46٪ سنويًا، بما تخطى توقعاتها أيضًا لمقدار 4.558 مليار جنيه.

ولفتت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن صافي الربح بلغ 354 مليون جنيه، بارتفاع مقابل 178 مليون المُحققة في الربع الثاني من 2021/2022، و146 مليون جنيه في الربع الثالث من 2020/2021؛ بما تجاوز تقديراتها للربع والتي بلغت 110 ملايين جنيه بسبب الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في هوامش الشركة.

وأوضحت أن الهامش الإجمالي بلغ 14٪، بارتفاع 8.56 نقطة مئوية ربع سنويًا و4.19 نقطة مئوية سنويًا؛ بما ارتفع عن تقديراتنا لقيمة 5.2٪، والذي قد يُفسر نتيجة لارتفاع هامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وخليط المنتجات الملائم).

وأشارت “نعيم” أنها في انتظار الإعلان عن القوائم المالية الكاملة حتى يتسنى لها وضع تقييم أفضل للنتائج ربع السنوية.

ولكن فيما يتعلق بالتوقعات قريبة المدى لباقي العام المالي 2022، فتبنت “نعيم” إيجابية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، نظرًا لارتفاع أسعار البترول واتساع فروق التكرير.

واستمرت في التوصية بشراء سهم أموك عند 6.33 جنيه للسهم.