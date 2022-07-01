نظير راتب أسبوعي بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني .. محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح، وإبرام عقد جديد طويل الأجل مع اللاعب مدته ثلاث سنوات نظير راتب أسبوعي يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني.

بعد خمس سنوات من اللعب مع النادي، يواصل صلاح بذلك بقاءه مع ليفربول بعد أن سجل 156 هدفا من خلال 254 مشاركة.

قال محمد صلاح لموقع ليفربول دوت كوم: “أشعر بالسعادة وبالبهجة لتحقيق ألقاب أثناء تواجدي مع النادي. هذا يوم سعيد للجميع”.

وأردف: “استغرق الأمر بعض الوقت، على ما أعتقد، من إجل التجديد، لكن كل شيء اكتمل الآن، وبات يتعين علينا جميعا التركيز فيما هو قادم”.

وأضاف: “أعتقد أنك يمكنك أن تلاحظ أن الفريق خلال السنوات الخمس أو الست الماضية واصل الصعود. وفي الموسم السابق، كنا قريبين من تحقيق الفوز الرابع، لكن لسوء الحظ، خسرنا لقبين في الأسبوع الماضي.”

وتابع:” أعتقد أننا في موقف جيد يمكننا من القتال من أجل كل شيئ. لدينا عقود جديدة كذلك. يتعين علينا مواصلة العمل بجد واجتهاد وامتلاك رؤية جيدة وإيجابية والتطلع لنيل ألقاب أخرى”.

حقق صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، في عام 2017 و2018.

وحقق كذلك جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين، في موسم 2017-18 و2021-22.

أما جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، فقد حصل عليها صلاح مرتين، في موسم 2017-18، و2021-22.