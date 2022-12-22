نظمتها سامسونج ..السعودية تفوز بأول بطولة افتراضية لكرة القدم

أعلنت سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أسماء الفائزين في بطولة Space Cup لكرة القدم على منصةRoblox ، الفعالية الحصرية التي يتم تنظيمها في ملعبها الافتراضي Space Tycoon، وذلك احتفالاً بموسم كرة القدم المستمر.

وتم تتويج الفريق السعودي بطلاً للنسخة الأولى من هذه البطولة.

وقاد الفريق السعودي اللاعب الشهير بيكا لولي، حيث تمكن من إلحاق الهزيمة بالمغربي عبد الهادي في المباراة النهائية، ليفوز بمجموعة من منتجات سامسونج تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار. وتنافست على بطولة منصة Roblox التي استمرت يومين، ثمانية فرق بقيادة مؤثرين من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب وتركيا ومصر والعراق وتونس، للفوز بالكأس.

م تسجيل أكثر من 1,500 مشارك في البطولة خلال أقل من 10 أيام لتتجاوز بذلك كل التوقعات. وتم بث الفعالية على قنوات اليوتيوب التابعة لشركة “سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كما سجلت أكثر من 220,000 مشاهدة على مدار اليومين في 9 و10 ديسمبر.

وقال محمد العزاوي، رئيس التسويق الرقمي في المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد سجل هذا الحدث الرياضي الافتراضي الأول من نوعه اهتماماً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة.