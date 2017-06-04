نظر وقف البرامج الدينية على الفضائيات 4 يوليو

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد، والتي يطالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيا

نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد، والتي يطالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى؛ لمنع الفتنة لجلسة 4 يوليو المقبل.

وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى وتثير الفتنة في البلاد، فضلا على مخالفتها للمواثيق الإعلامية، مضيفة أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات.

واختصمت الدعوى رقم 47472 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتهم.