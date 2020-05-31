نظر محاكمة مجموعة من مرتكبى أحداث الوراق 22 يونيو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة 35 متهما في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف ضد قوات الأمن أثناء تنفيذ قرار إزالة التعديات بـ “جزيرة الوراق” إلي جلسة ٢٢ يونيو لاستكمال سماع الشهود .

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ القرارات، وفور نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة.

ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.

نجوى عبدالعزيز