نظر محاكمة المتهمين في خلية ميكروباص حلوان ٢٥ فبراير

نجوى عبدالعزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة ٢٥ فبراير للمرافعة.وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خ

نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “ميكروباص حلوان”، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة ٢٥ فبراير للمرافعة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان.