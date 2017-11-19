نظر فرض الحراسة على قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.. 14 ديسمبر

رجب عزالدين: قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر دعوى فرض الحراسة عليها، وعلى جامعة 6 أكتوبر إلى جلسة 14 ديسمبر. وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة أجلت القضية فى الجلسة المقررة 16 نوفمبر الجارى، إلى جلسة 14 ديسمبر للمذكرات والمستند

رجب عزالدين:



قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر دعوى فرض الحراسة عليها، وعلى جامعة 6 أكتوبر إلى جلسة 14 ديسمبر.

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أن المحكمة أجلت القضية فى الجلسة المقررة 16 نوفمبر الجارى، إلى جلسة 14 ديسمبر للمذكرات والمستندات.

وتتعلق القضية بدعوى رفعتها شركة الأهلى للاستثمارات أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على شركة قناة السويس للتوطين والتكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالى.

وقررت المحكمة إحالة القضية للجنة خبراء وزارة العدل، وتشكيل لجنة رباعية من خبراء ماليين، ومحاسبين، وهندسيين، لنظر أوراق القضية، وإيداع التقرير للمحكمة.

يتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08 % لصالح المصرف العربى الدولى، و14.58 % لـ “الأهلى للاستثمارات”، و12 % لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08 % لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لـ”مصر لتأمينات الحياة”، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95 للصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

