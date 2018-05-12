نظر طعون أوبر وكريم 19 مايو

وذكرت الطعون أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وقد اختصم أحد الطعون ، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.