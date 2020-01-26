نظر طعن قتلة حارس محافظ البنك المركزي السابق مارس القادم

أصدرت محكمة النقض قرارها بتأجيل طعن المتهمين التسعة المقضى بإعدامهم فى سبتمبر قبل الماضي على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى قضية قتل حارس محافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته، لجلسة 23 مارس للمرافعة. كانت النيابة قد وجهت للمحكوم عليهم…

أصدرت محكمة النقض قرارها بتأجيل طعن المتهمين التسعة المقضى بإعدامهم فى سبتمبر قبل الماضي على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى قضية قتل حارس محافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته، لجلسة 23 مارس للمرافعة.

كانت النيابة قد وجهت للمحكوم عليهم اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول للثامن أنهم قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه “رأفت السيد نبيل”، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم وأن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.

نجوى عبد العزيز