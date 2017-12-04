نظر طعن دومة على رفض إزالة القفص الزجاجى .. ١٥ يناير

نجوى عبد العزيز: قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة، في قضية…



نجوى عبد العزيز:



قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة، في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة ١٥ يناير المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي.

قال الطعن إن القفص يحول بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، كما أن القفص مجهزا بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم فيه إلكترونيا بيد رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع جميع ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته، وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

