نظر طعن جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء 20 فبراير

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رجب عزالدينقالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إنها قامت بالطعن علي حكم صادر لصالح شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية وتم تحديد جلسة 20 فبراير القادم لنظر ذلك الاستئناف.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن محكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها بدعوى إلغاء الحكم المطعون عليه ن

رجب عزالدين

قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إنها قامت بالطعن علي حكم صادر لصالح شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية وتم تحديد جلسة 20 فبراير القادم لنظر ذلك الاستئناف.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن محكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها بدعوى إلغاء الحكم المطعون عليه نوعيا وأحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لإحالتها للدائرة المختصة بنظرها.

وأضافت الشركة “تقدمنا بالطعن على ذلك الحكم بالاسئتناف رقم 11636 لسنة 21 ق استئناف عالي شمال القاهرة ،وتحددت جلسة 20 فبراير القادم.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش. ورفضت المحكمة طلبا عاجلا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.