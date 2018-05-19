نظر طعن الحكومة على إيقاف أوبر وكريم ..2 يونيو

نجوى عبد العزيزقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، إحالة الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعى، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 2 يو

نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، إحالة الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعى، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 2 يونيو المقبل.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركة مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسميو.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

واختصم الطعن، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.