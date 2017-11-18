نظر طعن الحكومة على إلغاء قرار منع أسامة الشيخ من السفر 23 ديسمبر

نجوى عبدالعزيز: قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم إلغاء قرار منع أسامة الشيخ رئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق من السفر لجلسة ٢٣ ديسمبر المقبل للاطلاع والرد. وأشارت إلى أن القرار خالف أحكام القرار الصادر من مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه

نجوى عبدالعزيز:

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم إلغاء قرار منع أسامة الشيخ رئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق من السفر لجلسة ٢٣ ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.

وأشارت إلى أن القرار خالف أحكام القرار الصادر من مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليًا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه إحداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ (19) مليونا وستمائة ألف جنيه.

وقالت الحكومة إن النيابة العامة أحالت المطعون ضده للمحاكمة في قضية النيابة العامة رقم 1300 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق أبو العلا (رقم 68 لسنة 2011) كلي وسط القاهرة وكان وصف الاتهام قيامه بوصفه رئيس الإذاعة والتليفزيون بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارًا جسيمًا بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية بقيم مغالي فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليًا.

بينما قال المطعون ضده، إن محكمة استئناف القاهرة الدائرة (30 جنوب القاهرة) بجلسة 22-6-2013 في تلك الجناية قضت ببراءة المطعون ضده حضوريًا مما أُسند إليه، وأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر شمال سبق أن أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة الإضرار بالمال العام ببراءة المطعون ضده مما أُسند إليه، كما ذكرت الحكومة أن من مصلحة البلاد منعه من السفر.