نظر دعوى هشام جنينة ضد الزند وأحمد موسى.. 5 نوفمبر

نجوى عبد العزيز أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلى صقر، نظر الدعوتين المقامتين من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو

نجوى عبد العزيز



أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلى صقر، نظر الدعوتين المقامتين من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين مالك القناة، والمحامي سمير صبري، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وأقيمت الدعوى الأولى ضد كل من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ومحمد أبو العينين مالك القناة.

وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وأن الزند في الدعوى الأولى سب جنينة مع المستشار زكريا عبد العزيز وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ووصفهم بالعصابة.

والدعوى الثانية أقامها “جنينة” ضد كل من سمير صبري، وطارق محمود المحاميين، والمذيع أحمد موسى، ومحمد أبو العينين، بسبب قيام المحاميين المشار إليهما بصحيفة الدعوى، بالاشتراك مع أحمد موسى في سب وقذف جنينة واتهامه وأسرته بالانتماء لجماعة الإخوان، وتسريب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جهات أجنبية وغيرها من عبارات السب والقذف.