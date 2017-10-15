نظر دعوى منع ظهور شوبير والطيب ١٤ يناير

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية، عل

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية، على أن يكون ذلك إلزاميًا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما لجلسة 14 يناير المقبل. اختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29 مايو 2016، على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار، بل تدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام “شوبير” بإلقاء المياه في وجه “الطيب” ثم ارتفعت وتيرة البذاءات، والحلف بالطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام “شوبير” من مقعده متوجهًا إلى “الطيب” واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.