نظر دعوى ضد أحمد موسى لتسريبات حادث الواحات.. 26 نوفمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل، المحاميين، بصفتهما من هيئة الدفاع عن المهندس ممدوح حمزة، المطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها حول حادث الوا

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل، المحاميين، بصفتهما من هيئة الدفاع عن المهندس ممدوح حمزة، المطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها حول حادث الواحات وتضمنت مساس بالأمن القومى إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفى والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة، بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة وحرمتها التي عناها الدستور وجرم المساس بها.

واختصمت الدعوى نقيب الصحفيين، وأحمد موسى بصفته.