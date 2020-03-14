سيـــاســة

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من الرئيس الراحل محمد مرسي في مايو

منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه
المال - خاص 2:31 م, السبت, 14 مارس 20 2:31 م, السبت, 14 مارس 20

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قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي يطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه- لجلسة 9 مايو المقبل.

وقالت الدعوى إن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًّا.

وأشار إلى أن الراحل مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط، للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حال صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأضافت  الدعوى أن محمد مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر.

نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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