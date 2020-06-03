نظر دعوى تعويض الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان 6 يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تاجيل الدعوى المقامة من دفاع الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 6 يوليو.

وذكرت الدعوى أن محمد رمضان نشر صورة للترويج لنفسه كما نشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كتبت – نجوى عبد العزيز