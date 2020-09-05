نظر دعوى تعويض الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان 3 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل الدعوى المُقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 25 مليون جنيه، وذلك لجلسة 3 أكتوبر المقبل؛ لإيداع تقرير الخبير.

كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد قررت إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية.

كما طالب الدفاع عن الطيار، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورةٍ نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة.

كما ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغلَّ صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًّا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

نجوى عبد العزيز