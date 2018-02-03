نظر دعوى بطلان ترشح مصطفى موسى للانتخابات 10 الجاري

نجوى عبد العزيز: حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المحامين، والذي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه…

نجوى عبد العزيز:



حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المحامين، والذي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين في جلسة 10 فبراير.

وقال الطعن الذي قدمه طارق العوض إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الثلاثاء الماضي، حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تزكية 549 نائبا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على تزكية 20 نائبا.