نظر دعوى الطيار أبواليسر ضد محمد رمضان لتعويضه الأسبوع المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى التى تقدم بها محام، وكيلا عن الطيار أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، لجلسة الأربعاء 26 فبراير.

وطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التى يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورته مع موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كتبت- نجوى عبدالعزيز