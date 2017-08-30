نظر دعوى إنشاء تفريعة من الدائري على جزيرة الوراق 26 ديسمبر

المال ـ خاص: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على عيد المحامى المطالبة بوقف تنفيذ الامتناع عن إنشاء تفريعة على الطريق الدائرى بمحور روض الفرج الجديد مع جزيرة الوراق الكائنة بقسم الوراق بمحافظ

المال ـ خاص:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على عيد المحامى المطالبة بوقف تنفيذ الامتناع عن إنشاء تفريعة على الطريق الدائرى بمحور روض الفرج الجديد مع جزيرة الوراق الكائنة بقسم الوراق بمحافظة الجيزة إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الإسكان ووزير المالية، ومحافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة ورئيس حي الوراق ورئيس الهيئة العامة للطرق.