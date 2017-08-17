سيـــاســة

نظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال ابنتي الشاطر

نجوى عبد العزيز: قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من عائشة وسارة، ابنتا خيرت الشاطر، التي طالبت بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما لإعداد التقرير القانوني الخاص بهما. اختصمت الدعوى رئيس مج