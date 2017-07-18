نظر دعوى أبوهيف ضد استبعاده من انتخابات البورصة 22 يوليو

شريف عمرلجأ خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار استبعاده من انتخابات مجلس إدارة البورصة، حيث تم تحديد جلسة السبت 22 يوليو الحالى للنظر فى الشق المستعجل من الدعوى.واختصت شركة الملتقى العربى ومرشحها خالد ابوهيف،



شريف عمر

لجأ خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار استبعاده من انتخابات مجلس إدارة البورصة، حيث تم تحديد جلسة السبت 22 يوليو الحالى للنظر فى الشق المستعجل من الدعوى.

واختصت شركة الملتقى العربى ومرشحها خالد ابوهيف، جريدة المال بالبيان الصحفى الذى يوضح ملابسات موقف أبوهيف من الانتخابات، والذى شرح فيه مستجدات الوضع فى الفترة من 13 يوليو الحالى والذى شهد ترشحه للانتخابات حتى الآن.

وأشار البيان – الذى حصلت المال على نسخة منه – إلى أن شركة الملتقى العربى قامت بالطعن على قرار لجنة فحص الاعتراضات، وشمل الطعن شقًا مستعجلًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وتم تحديد جلسة السبت 22 يوليو الحالى للنظر فى ذلك الشق.

وأضاف: تم التقدم للجهات الإدارية المختصة بمذكرة تتضمن الإجراءات القانونية التى اتخذتها شركة الملتقى العربى، بجانب مجموعة من الوثائق التى حصلت عليها الشركة من الرقابة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة باعتماد معايير الشركات النشطة وذلك وفقا للقرارت الوزارية المنظمة لانتخابات البورصة، والتى رأت الشركة صحة وسلامة اعتبار شركة الملتقى العربى من الشركات النشطة ومن ثم استيفاءها للشروط الواجب توافرها فى المرشح المتقدم.

ودعت شركة المتلقى العربى فى البيان كافة الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى للبورصة والتى ابدت دعهما لابوهيف لاستمرار جهود الدعم والمساندة فى الانتخابات المنتظرة يوم 24 يوليو الجارى، وذلك فى ضوء ما ستقرره محكمة القضاء الادارى.

وبنهاية الاسبوع الماضى، تقدم هاشم السيد المرشح لاقتناص مقعد الشركات الرئيسية بتظلم ضد صحة ترشح منافسه خالد أبوهيف، مستنداً فى الطعن على ان شركة الملتقى العربى للاستثمارات ليست من الاسهم النشطة، وهو ما علق عليه أبوهيف بتأكيد نشاط اسهم الشركة وحصوله على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد صحة موقفه، الا ان لجنة فحص الكعون قضت بقبول طعن السيد وأقرت باستبعاد ابوهيف.

وكان هاشم السيد نائب رئيس والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، قد قال سابقاً لـ المال أن الادارة القانونية بشركته رأت أن هناك أخطاء في إجراءات قبول أوراق منافسه أبوهيف، خاصة فى جزئية أن سهم الملتقى العربى لا يعد من الاسهم النشطة، وهو ما يخالف الشروط الواجب توافرها فى المرشح.

وأضاف السيد أن الشركات النشطة معرفة بأنها تلك الشركات التي يجوز لها التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة ، والشراء الهامشى بنسبة 100%، مشيرًا الى ان شركة “الملتقى العربي” من الشركات التي لا يجوز لها الاستفادة من تلك الىليات، ويطبق الشراء الهامشى عليها حتى 30% فقط.

من جانبه رد خالد أبوهيف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الملتقي العربي للإستثمارات المالية، قائلًا : خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر لصالحه والذي يوضح الشركات النشطة يعد دليلًا واضحًا على صحة موقفه بإنتخابات عضوية مجلس ادارة البورصة عن الشركات المقيدة.

