نظر تظلم يوسف والي على قرار منعه من التصرف 19 سبتمبر

نجوى عبد العزيز:أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد عدلي نظر استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لضم التحقيقات.وقررت المحكمة بتغريم المتسبب في منع حصو

نجوى عبد العزيز:

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد عدلي نظر استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لضم التحقيقات.

وقررت المحكمة بتغريم المتسبب في منع حصول الدفاع على صورة من الجدول بحفظ القضية التي حققت فيها نيابة الأموال العامة العليا بشأن أمر التصرف والمنع من السفر مبلغ 500 جنيه، وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر عام 2011 بالتحفظ على أموال كل من د. يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ود. محمد الشافعي ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كان على صديق دفاع د. على محمد الشافعي، أحد الممنوعين من التصرف في أموالهم قد أكد للمحكمة أن القضية التي يحاكم فيها موكله أمام نيابة الأموال العامة العليا تم حفظها، مطالبا بتمكينه من تصوير القضية التي تم التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة وانتهت بالحفظ مطالبا بمعاقبة المسئول عن عدم تنفيذ قرار المحكمة في دوائر مغايرة بالسماح له من الحصول على شهادة من النيابة بحفظ القضية.