نظر التظلم على قرار منع هايدي راسخ من التصرف في أموالها 16 ديسمبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي وأيمن عبد اللطيف وسامح السيد حسين، تأجيل نظر التظلم المقام من هايدى راسخ على قرار منعها من التصرف في أموالها. يذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعيش، حددت جلسة اليوم السبت،

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي وأيمن عبد اللطيف وسامح السيد حسين، تأجيل نظر التظلم المقام من هايدى راسخ على قرار منعها من التصرف في أموالها.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعيش، حددت جلسة اليوم السبت، والدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة لنظر التظلم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجاتهم وأولادهم القصر، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز استنادا إلى تحريات الأجهزة الرقابية التي أظهرت وجود تضخم في ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة قانونا، على نحو يشكل جريمة الكسب غير مشروع.